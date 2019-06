Meikkitaiteilijan tekniikalla voi loihtia kasvoille ”täydellisen valaistuksen” illuusion – käytössä vain tuttu perustuote

MyStyle

Meikkitaiteilijan tekniikalla voi loihtia kasvoille ”täydellisen valaistuksen” illuusion – käytössä vain tuttu

Kas näin homma hoituu:

Levitä sama kosteuttavaa pohjustustuote, jota yleensäkin käyttäisit lasi-ihomaisen lopputuloksen aikaansaamiseen https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/kauneus/himottaako-glass-skin-trendi-helppo-kikka-jolla-meikkaat-iholle-lasisen?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article . Valitse tuuhean puuterisudin sijaan aluksi pienempi suti. Levitä ihonsävyysi sointuvaa meikkipuuteria ohuelti päinvastaisille alueille kuin, jotka yleensä puuteroisit. Tarkoituksena on keskittää hohto niin kutsulle t-alueelle. Se onnistuu, kun kyseisen alueen, siis poskipäät, nenänvarren ja otsan, jättää puuteroimatta. Keskitä puuteri niiden sijaan kohtiin, joiden haluat imevän valoa, kuten hiusrajaan, ohimoille, poskiluun alapuolelle, nenänpieliin ja leukalinjaan. Lopuksi voit tarttua pörheämpään sutiin ja häivyttää sillä mattaisten alueiden rajat. Huomaa, että tässä vaiheessa sudilla ei ole tarkoitus lisätä mitään tuotetta.

