MyStyle

Pride-viikon meikki hehkuu kaikissa väreissä! 5 ihanaa ideaa sateenkaarimeikkiin

1. Hillitympään makuun

https://www.instagram.com/p/BuJnJzMjJHj/?utm_source=ig_embed

https://www.instagram.com/p/BzGpd31CJ14/?utm_source=ig_embed

2. Säihkettä elämään

https://www.instagram.com/p/BzExsy5JYcE/?utm_source=ig_embed

https://www.instagram.com/p/BV79TRPDyw1/?utm_source=ig_embed

https://www.instagram.com/p/BxfSZ9Bl4kc/?utm_source=ig_embed

3. Laveasti leviteltyä

https://www.instagram.com/p/BkakhrpFX92/?utm_source=ig_embed

https://www.instagram.com/p/By5obbPlhec/?utm_source=ig_embed

https://www.instagram.com/p/By6g42Ipcm5/?utm_source=ig_embed

4. Sateenkaarihuulet

https://www.instagram.com/p/ByFT9-IItUR/?utm_source=ig_embed

https://www.instagram.com/p/BzEFny9hM1q/?utm_source=ig_embed

5. Pääroolissa kulmakarvat

https://www.instagram.com/p/BzEEJK7pnh7/?utm_source=ig_embed

https://www.instagram.com/p/BylJZ_VJkhL/?utm_source=ig_embed

https://www.instagram.com/p/Byk6CwlJmjt/?utm_source=ig_embed

