Tämän hetken ihanin bikini- ja uikkaritrendi imartelee kurveja – pieni yksityiskohta korostaa kroppaa täydellisesti

Tämän hetken ihanin bikini- ja uikkaritrendi imartelee kurveja – pieni yksityiskohta korostaa kroppaa täydelli

Niukat bikinit, mielikuvitukselliset elementit, korkealle nouseva vyötärö, paljastava yläosa... Bikinitrendejä riittää tänäkin kesänä.Osa trendeistä on varsin hurjia, mutta myös maltillisia ja imartelevia uikkari- ja bikinimalleja riittää. Yksi kesän ihanimmista bikinitrendeistä on vyö.Muotivaikuttajien päällä on nähty uimapukuja ja bikineitä, joita koristaa vyötärön kohdalla solmittava vyö tai nauha. Kyseinen malli on varsin imarteleva, sillä kuten tiedämme, vyö korostaa uumaa ja kurveja!Erilaiset nyöri-, solmu- ja kietaisuyksityiskohdat vatsan alueella huijaavat myös pömppiksen piiloon, jos niin haluat. Samalla vyö toimii näyttävänä yksityiskohtana.Tämä trendi kääntääkin katseet taatusti hyvällä tavalla.