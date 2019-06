MyStyle

Testasimme joukon itseruskettavia ja löysimme monta uutta suosikkia – edullinen markettituote todella yllätti

KOSTEUTTAVIN: Garnier Ambre Solaire Natural Bronzer, 14,50 € / 150 ml





HAJUTON: NKD SKN Babe Water A Botanical Bronzing Mist, 17,90 € / 200 ml





LUOTETTAVA: Vita Liberata Fabulous Tinted Mousse, sävy Dark, 29,50 € / 100 ml





EI ORANSSIA: B.tan I want the darkest possible, sävy darker, 19,95 € / 200 ml





HYVÄ TUOKSU: St Tropez Self Tan Purity Bronzing Water Gel, 53,90 € / 200 ml





TUMMIN JA PYSYVIN: Kicks Overnight Self Tan Body Gel, sävy Medium/Dark, 19,90 € / 200 ml





IHANAA LUONNONKOSMETIIKKAA: Mádara Fake It Natural Look Self Tan Milk, 29,90 € / 150 ml





MELKO ORANSSI: Jet Set Sun Instant Self Tanning Mist, 19,99 € / 150 ml





PARAS VÄRISÄVY: Gold Quick Tan, 24 € / 250 ml





MIKSEI: Eco By Sonya Winter Skin asteittain sävyttävä kosteusvoide, 47 € / 200 ml





TURVALLINEN VOIDE: Aco Sun Kissed Body Gradual Effect, 12,75 € / 200 ml





Aivan ihana levittyvyys! Öljy ei tahmaa vaan tuntuu kosteuttavalta ja levittyy kuin sametti kintaan kanssa. Tuoksukin on ennemmin miellyttävän aurinkoöljymäinen kuin itseruskettava.Todella kaunis ja tasainen hehkuva lopputulos on ylläri. En olisi odottanut edulliselta brändiltä näin hyvää tulosta. Iho näyttää terveeltä ja väri luonnolliselta ja yllättävän vahvalta. Varsinkin, jos iho on kuiva, etkä rakasta itseruskettavilla läträilyä, tästä on helppo aloittaa. Iho myös tuoksuu oikeasti hyvältä ja miellyttävältä tämän jälkeen!Kuluu uskomattoman tasaisesti ja kauniisti pois. Yksi testin yllättäjistä!Tämä on nimensä mukaisesti aivan vettä. Öljyä valuvampi ja huonommin levittyvä. Käyttökokemus ei ole mitenkään erityisen hyvä, ei tunnu kosteuttavan ja vaatii aikaa ja vaivaa levittyäkseen kunnolla. Läpinäkyvästä vedestä ei myöskään huomaa kovin helposti, minne on tullut jo levitettyä. Tuoksu on kuitenkin hyvin hyvin mieto, mistä plussaa.Aamulla iho ei haise yhtään miltään! Väritön tuote on todella ruskettanut ihon. Sävy on ihan ok, mutta ei lemppari. Kokonaisuudessaan tämä tuote ei nouse millään edes testin keskitasoon. Kuluu myös jokseenkin epätasaisesti pois.Taattua vaahtoa. Vita liberata levittyy ihanasti ja on helppo levittää tasaisesti ohjesävyn ansiosta. Tuoksu on ensimmäisiä itseruskettavampi mutta ei paha.Iholla on huuhtelun jälkeen inansa itseruskettava tuoksu, mutta ei niin häiritsevästi kuin joskus takavuosina. Vita Liberatan tummat sävyt ruskettavat kerralla runsaasti ilman oranssia vivahdetta. Jälki on tasainen ja sävy mukavan harmahtava. Luottotuote, mutta halvemmallakin pärjää. Kuluu kiitettävän tasaisesti pois.Huh! Tämä vaahto on aivan harmaanmustaa. Iholle levittäminen jännittää. Vaahto ei levity lainkaan yhtä kitkattomasti ja tasaisesti kuin vastaavan koostumuksen Vita Liberata. Saan todella tehdä töitä kintaan kanssa, mutta pikkuhiljaa vaahto asettuu jokseenkin tasaisesti. Lopputulos jää silti hirvittämään, iho on nimittäin aivan musta.Lopputulos yllättää tasaisuudellaan levitysvaiheen kankeuksista huolimatta. Maksimaalinen rusketus ilman oranssia! Sävy on luonnollinen. Jos vaahtoa jaksaa hinkata itseensä huolellisesti, tämä vaahto on hyvä. Kuivaihoiselle haastavampi, joten suosittelen pitämään ihon hyvästä kosteutuksesta huolta edellisinä päivinä.Pysyy hyvin luvatun ajan, mutta kuluu sen jälkeen hieman laikuittain pois.Aivan ihana tuoksu! Tulee mieleen ennemmin suihkusaippua tai shampoo hedelmäisen tuoksun ja geelimäisen koostumuksen takia. Levittyy hyvin ja tuntuu kosteuttavalta, mitä lupaakin. Tältä jään odottamaan paljon.Aamulla sävy on vahva, mutta tasaisuudessa on toivomisen varaa. Voiko olla, että kirkas ja helposti levittyvä geeli hämäsi, enkä työstänytkään tuotetta tarpeeksi? Tämä täytyykin levittää huolellisesti. Tuoksu on kuitenkin kaikonnut iholta kokonaan eikä iho tuoksu miltään, hyvä. Iho on kosteutetumpi kuin esimerkiksi vaahtomaisten tuotteiden jäljiltä.Sävy on kahta aiempaa vaahtoa punakampi ja lämpimämpi. Tämä kuluu pois epätasaisesti.Haju on suhteellisen voimakas, itseruskettavan tuoksua on selvästi yritetty peittää. Geelimäinen ruskea voide kuitenkin tuntuu iholla ihanalta ja levittyy loistavasti. Iho jää kosteutetun näköiseksi ja tuntuiseksi, tuote lupaakin kosteuttaa.Testin tummimman rusketuksen antava tuote! Iho näyttää upean ruskettuneelta ja tasaiselta ja tuntuu sileältä. Testin iso yllättäjä – jostain syystä en odottanut kosmetiikkaketjun omalta tuotteelta näin toimivaa tulosta. Sävy on aivan hieman b.tania oranssimpi, mutta ei pahasti. Jos haluat todella tumman pinnan, kokeile tätä.Pysyi myös testin pisimpään kauniina, koko viikon.Voiteessa on valkoinen väri ja itseruskettavaksi huomattavan raikas sitruksinen tuoksu. Paksuhko voide levittyy oikein hyvin, tuntuu kosteuttavalta ja kuivuukin nopeasti. Ainut miinuspuoli käytössä tulee siitä, ettei tuotteesta näe kovin hyvin, minne sitä on jo levittänyt.Tuote toimii! Valkea voide on kuin onkin muuttanut ihon yön aikana päivettyneeksi. Aivan yhtä vahva tulos ei ole kuin testin muilla tuotteilla tähän mennessä. Tällä saa lähdettyä liikkeelle, jos on varovaisempi itseruskettavan käyttäjä. Tuote ei tuoksu suihkun jälkeen nimeksikään. Sävy on hyvä ja tasainen. Aivan ihana ja luotettavan oloinen tuote ja vieläpä luonnonkosmetiikkaa!Kului myös kauniin tasaisesti pois, ei moitittavaa.Tässä sumutteessa on vain vähän ohjeväriä, mikä on hyvä. Näkee mihin suihkuttaa, mutta homma ei ole liian sotkuista.Suihke pöllyää ympäri kylpyhuonetta, eikä projektia kannata tehdä ilman suojausta tilassa, jossa tuotetta voi levitä vääriin paikkoihin. Haju tai hengittäminen ei ole miellyttävää. Suihke tulee pullosta kuitenkin ihan tasaisesti ja kevyesti. Kuivuu suhteellisen nopeasti.Tulos ei ole mikään testin lemppari. Rusketuksesta tulee ihan tasainen, muttei herätä suurempia fiiliksiä. Johtuu suurimmaksi osaksi varmasti siitä, että sävy on omaan makuun liian oranssihtava. On alkanut kulua jo viiden päivän päästä.Tummanruskeaa ja märkää suihketta! Yksin suihkiminen on hankalaa, sillä tarpeeksi kaukaa ja tasaisesti suihkuttaminen kaikkialle, kuten käsivarsien takaosiin ja selkään on hankalaa. Suihketta tulee sen verran paljon, että mäläikiltä on hankala välttyä. Tämä näyttää kerääntyvän myös ennen kuivumistaan ihopoimuihin, kuten kaulaan ja taipeisiin. Yritän taputella kertymät hyvin hellästi kuivaksi.Ohjeessa sanotaan kuivumisajaksi kaksi minuuttia, mutta oman kokemuksen mukaan ottaa ainakin viisi. Tuoksu ei ole hyvä.Mutta vau mihin tulokseen herään aamulla! Rusketus on kevyelläkin suihkekerroksella papumainen, näytän siltä, kuin olisin maannut kaksi viikkoa Balilla. Tulos on illan käyttökokemukseen nähden ilmiömäisen tasainen ja sävy testin harmain ja kylmin ruskea eli luonnollinen. Tätä laitan festareille! Runsaammalla suihkutuksella saa luultavasti vielä tummemman värin.Huono puoli tuotteessa on se, että sen suihkimiseen tarvitsee mieluusti apua. Tämän kanssa olisi hyvä saada seistä T-asennossa toisen suihkuttaessa kropan tasaisen ruskeaksi. Myös tuoksu on montaa muuta itseruskettavaisempi, tosin hyvin mieto sellainen. Valkoiset suihkuverhoni ovat hieman värjäytyneet, ja aamulla huomaan toisen sieraimen sisäpinnan olevan tummanruskea – ohjeväriä tulee suihkittua ja sniffailtua ilmeisen paljon.Viiden päivän jälkeen on vielä tasaista väriä jäljellä, mutta kuudentena jo lisäisin.Onpas tämä voide litkua. Pullosta tulee paljon kerralla, ja beige voide valuu myös kintaassa. Ei tunnu imeytyvän kovin hyvin, työstää saa, eikä siltikään tapahdu muuta kuin liukumista ihon pinnalla. Ei myöskään kuivu kovin nopeasti. Tuoksu on itseruskettavamainen.Yllättävän hyvä päivetys heti ensimmäisellä kerralla. Jos haluat suosia luonnontuotteita ja aloittaa kevyesti, miksei. Voiteista Aco ja Mádara tosin pesevät tämän käyttökokemukseltaan ja lopputulokseltaan. Sävy on kuitenkin iholla nätti eikä tuoksu yllättäen miltään. Kuluu tasaisesti.Acon voidemainen asteittainen itseruskettava on paksua, valkoista, tavallisen, lähes tuoksuttoman vartalovoiteen tuoksuista ja samettisesti levittyvää. Tuntuu iholla todella täyteläiseltä ja kosteuttavalta ja imeytyy hyvin. Täysi kuivuminen vie suurin piirtein Econ kanssa saman ajan, noin 5–10 minuuttia.Hyvä, erittäin tasainen, kauniin sävyinen ja yllättävän tumma lopputulos vain yhden levityskerran jälkeen! Ei vedä tummuudessa luonnollisestikaan vertoja varsinaisille itseruskettaville, joten tämä on aloittelijalle tai vain pientä eloa ihoon kaipaavalle nappivalinta. Ei tuoksu iholla oikeastaan yhtään. Hyvä ja erittäin helppo perustuote. Kuluu myös tasaisesti.Kuvat: Valmistajat