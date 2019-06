Kukkamekko kääntää päät! Valitsimme 11 ihaninta

MyStyle

Juhannustansseihin matkalla, mutta mekko puuttuu. Vai siintääkö näköpiirissä kesäjuhlat, jonne olet tietysti onnistunut kehittämään vuosisadan asukriisin? Kenties kaipaat vain pientä särmää ja vaihtelua arjen pukeutumiseen.Oli miten oli, on olemassa kuosi, joka on aidosti ajaton – ja iätön. Vuodesta toiseen ja etenkin kesäisin se saapuu poikkeuksetta vaateliikkeisiin ja katukuvaan. Siisteintä on, että se päätyy yhtä lailla varttuneempien kuin nuorempienkin naisten vaatekaappeihin.Joko arvaat, mistä puhutaan?Jep, kyseessä on kukkakuosi, klassikkojen klassikko!Näin keskikesällä on loistava aika valita päälleen mekko, joka kukkii kilpaa Suomen luonnon kanssa. Kukkamekko vangitsee katseen ja kääntää päät, eikä asuun tarvita mekon lisäksi kuin avokkaat, sandaalit tai vaikkapa lenkkarit.Sen voi kruunata käsilaukulla, ja iltaa varten ylleen voi kietaista takin kuin takin. Kaunista, mutta niin helppoa!Valitsimme kesäisimmät ja kauneimmat kukkamekot ketjuliikkeiltä. Mikä on suosikkisi?