Kun silmien ympärillä on ryppyjä, on luomivärin koostumuksella väliä – tällaisilla tuotteilla syntyy siisti lopputulos

Kun silmien ympärillä on ryppyjä, on luomivärin koostumuksella väliä – tällaisilla tuotteilla syntyy siisti lo

Unohda perinteinen puuterimainen koostumus ja valitse sen sijaan voidemainen luomiväri tai luomiväripuikko. Voidemainen tuote on kosteuttavampi ja parhaassa tapauksessa myös sulautuu paremmin ihoon. Kannattaa suosia mattaisia värejä. Ne eivät hakeudu juonteisiin yhtä herkästi kuin kimaltavat ja hohtavat luomivärit.

