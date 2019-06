Kylmempi keli? Tässä on kesän paras pitkähihainen

MyStyle

Kesällä on ihana unohtaa talven pimeät kuukaudet ja pukeutua raikkaisiin väreihin, kuten pastellisävyihin. Koska jokainen kesäpäivä ei voi olla pelkkää hellettä, kannattaa kesään varustautua myös muutamalla tyylikkään kevyellä takilla, kuten bleiserillä.Hieman reilumman kokoinen bleiseri on trendikäs ja klassinen valinta kesätakiksi ja se sopii kaikenlaisiin lookeihin maksimittaisista juhlamekoista farkkuihin ja tennareihin.Upea heleänsininen bleiseri löytyy esimerkiksi kaikkien tunteman Valentinon mallistosta. Tällä jakulla on myös hulppea hinta: yli 2500 euroa.Jos raikas sininen inspiroi kesäpukeutumiseen, voit löytää oman täydellisen bleiserisi onneksi paljon edullisemminkin, jopa alle 50 eurolla. Sininen bleiseri on hienostunut ja silti sopivan rento valinta monenlaisiin kesäasuihin. Täydellinen lisä kesän garderobiin!