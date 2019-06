MyStyle

6 erinomaista syytä hylätä kengät ja tepastella paljain jaloin

Olo on kevyt ja huoleton

Jalkojen hikoilu vähenee

Jalkaterien pienet lihakset voimistuvat

Nivelet saavat liikettä

Liike- ja asentoaistit kehittyvät

Varpaat vahvistuvat

Aloittaisiko paljasjalkakävelyn?

Muista maltti. Aloita paljasjalkakävely vähitellen ja pikku hiljaa kävelyaikaa lisäten. Kävele aluksi joustavilla, pehmeillä alustoilla kuten mökkipihan nurmikolla tai hiekkarannalla. Ajan myötä jalkojen iho kovettuu ja voit siirtyä kovemmillekin alustoille, kuten asfaltille. Tarkkaile kävellessäsi ympäristöä. Varo lasinsiruja ja teräviä kiviä. Huolehdi jalkahygieniasta, ja muista myös jalkojen rasvaaminen. Paljain jaloin kävely ei sovi diabeetikoille, joilla on jalkaterän tuntohäiriöitä, tai henkilöille, joilla on muita jalan kiputiloja, esimerkiksi levinnyt kipeä päkiä.

