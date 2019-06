MyStyle

Miten saada varpaista ja kantapäistä sandaalikelpoiset? Kosmetologi antaa 6 vinkkiä jalkojen kotihoitoon

1. Tee ihana jalkakylpy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

2. Mieti, raspaatko

3. Pese päivittäin

4. Rasvaa pehmeäksi

5. Unohda varvassandaalit

6. Suhtaudu varauksella kemikaaleihin

Lue myös: