Farkkuhame on klassikko, joka käy hellekeleille ja myös töihin – valitsimme 10 suosikkia

MyStyle

Klassikkohame käy hellekeleille ja myös töihin – valitsimme 10 suosikkia

















https://www.instagram.com/p/ByrI8p6HPer/













https://www.instagram.com/p/Byo5xyOIWeZ/





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

10 poimintaa









































Helteet tekevät jälleen paluutaan, ja juhannuskin on jo oven takana. Täten voidaan hyvällä omallatunnolla julistaa hamekelien jatkuvan!Paras hame on totta kai sellainen, joka kestää aikaa ja tuntuu mukavalta päällä ja jonka voi vaivatta yhdistellä työlookiin tai viikonlopun biletoppiin. On olemassa ainakin yksi hame, joka taitaa täyttää nämä kriteerit – nimittäin farkkuhame.Katso vaikka!Denim-hameessa parasta lieneekin sen muuntautumiskykyisyys. Jos klassisen tummansininen, melkein polviin ylettyvä malli ei nappaa, voit valita vaaleamman maksihameen tai vaikka mustan minihameen.Farkku kuin farkku! On selvää, että hame on joka tapauksessa pysytellyt muodin aallonharjalla hämmästyttävän kauan, eikä ole sieltä mihinkään menossa.Keräsimme 10 erilaista farkkuhametta. Väriä, pituutta vai se ihan perinteinen valinta? Kaikkea on nyt vaatekaupoissa tarjolla.Kuvat: Valmistajat