MyStyle

Kesän kaunein uimapuku on tässä – tyylikästä ja sensuellia

Tänä vuonna yksi trendikkäimmistä ranta-asuista on yksiolkaiminen.

































Mitä olisikaan kesä ilman uimista ja uimapukuja? Uimapuvut ovat viime vuosina olleet kova kilpailija perinteisille bikineille, ja tänäkin vuonna yksi trendikkäimmistä ranta-asuista on yksiosainen – ja yksiolkaiminen.Vaikka väreissä ja kuoseissa näkyy vuosittain erilaisia muoti-ilmiöitä, voi uimapuvussakin valita mallin ja sävyn, jotka miellyttävät vuosien ajan. Yksiolkaiminen uikkari on samalla ajankohtainen ja mielenkiintoinen mutta aina klassisen naisellinen valinta.Kauniita yksiolkaimisia uimapukuja löytyy esimerkiksi huippumuotibrändi Lisa Marie Fernandezilta ja Marysialta. Yksiolkaimisia vaihtoehtoja löytyy myös ketjuliikkeiden valikoimista.Yksiolkaiminen uimapuku voi olla hyvinkin simppeli, mutta se on silti persoonallisen ja kiinnostavan näköinen verrattuna perinteisiin malleihin. Epäsymmetria luo mielenkiintoa!