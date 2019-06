MyStyle

Yhdysvaltalainen muotisuunnittelija kävi Helsingissä ja kertoo nyt, mitä mieltä on suomalaisten tyylistä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Tuttua mutta outoa

Kuosit puuttuvat





Hillityt asut ja vähän meikkiä

Tyylivinkki jokaiselle