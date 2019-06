MyStyle

Saako aurinkorasva ihon kukkimaan? 5 tapaa, joilla ehkäiset ärsyttävän kesävaivan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Valitse voide huolella

2. Paina mieleen, milloin tuote on avattu

3. Kiinnitä huomiota puhdistukseen

4. Kuori ihoa

5. Älä skippaa normaalia ihonhoitoa

https://www.menaiset.fi/artikkeli/hyva_olo/terveys/tiesitko_taman_aurinkoihottumasta_ihotautilaakarin_5_vinkkia?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

Lue myös: