10 huippuhyvää tuotetta kasvoille! Ihonhoitolöydöt kahdelle eri budjetille

Glamglow Supermud Clearing Treatment -naamio on noussut kulttimaineeseen puhdistustehonsa ansiosta, 49,90 €.

Madara Brightening Aha Peel Mask -hedelmähappokuorinta on täydellinen valinta, kun ihosi kaipaa vähän kaikkea, mutta aikasi riittää vain yhteen tuotteeseen, 26,90 €.

Bioeffect EGF Day -seerumi madaltaa juonteita luonnollisten solukasvutekijöiden avulla, nousten monien julkkisten luottotuotteeksi, 119,00 €.

Estée Lauder Advanced Night Repair Eye Concentate Matrix -silmänympärysvoide koukuttaa ensimmäisestä levityskerrasta, vähentäessään juonteita ja kuivuuden tunnetta välittöästi, 70 €.

Lancôme Rénergie Multi-Lift Ultra Cream, 87,90 €.

Löytö





Nivea Urban Skin Detox Mattify Peel-Off Mask -kasvonaamio kuorii ja puhdistaa ihoa sekä häivyttää ihohuokosia, 8,90 €.

Kun ihosi kaipaa kirkastusta, tartu hellävaraiseen Organic Shop Apricot Mango -kasvokuorintaan, 3,90 €.

L’Oréal Paris Revitalift -anti-age-seerumi sisältää silottavaa Pro-Retinolia sekä muita ihon kimmoisuutta ja kiinteyttä lisääviä ainesosia, 13,90 €.

Jowae Wrinkle Smoothing -silmänympärysseerumi silottaa juonteita. Kevyt koostumus takaa, että voide ei turvota silmänalusia yön aikana, 22,80 €.

Garnier Bio Lavandin Anti-Wrinkle -kasvovoide saa ihon tuntumaan kiinteämmältä ja sileämmältä päivä päivältä, 14,90 €.

Säästeletkö kalliimpia ihonhoitotuotteita erikoistilanteisiin? Kuorinnoissa ja naamioissa tärkeämpää on säännöllinen käyttö kuin tuotteen hinta. Valitse edullisempi tuote, jos raaskit käyttää sitä useammin.Juttu on julkaistu alun perin Me Naisissa.