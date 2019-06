MyStyle

Kuinka pitää hiusväri kesällä hyvänä mahdollisimman pitkään? Kampaajan 4 ehdotonta neuvoa

1. Pese harvoin ja tavallista hellävaraisemmalla shampoolla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

2. Kosteuta, kosteuta, kosteuta

3. Suojaa hiukset auringolta

4. Turvaudu sävyttäviin tuotteisiin