Kuin ilmetty prinsessa Diana – esiintyminen kuninkaallisissa häissä teki Kitty Spenceristä Instagramin supertähden ja menestyneen huippumallin

MyStyle

Kuin ilmetty prinsessa Diana – esiintyminen kuninkaallisissa häissä teki Kitty Spenceristä Instagramin supertä





https://www.instagram.com/p/BtY3gI-hxLP/?utm_source=ig_embed

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.instagram.com/p/Bh_Xo4FALQV/?utm_source=ig_embed

https://www.instagram.com/p/BXC4eWcAE4w/?utm_source=ig_embed





Lue lisää:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/ihmiset/metoo-liike-oli-pahasti-myohassa-sanoo-50-vuotias-huippumalli

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ajankohtaista/ihmiset/lehti-nostaa-meghan-marklen-jopa-herttuatar-catherinea