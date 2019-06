Kaikilla muotimiehillä on nyt sama takki – pukeutuvatko suomalaisetkin kohta tähän?

MyStyle

Jos naisten muodissa yksi kevään ja kesän selkeimmistä trendeistä on reisitaskuhousut, miehillä sama tyyli näkyy takeissa.Viime viikonlopun ympärillä käydyt Lontoon miesten muotiviikot näyttivät suuntaa hetken suosikkityyleille. Kun näytöslavoilla keskityttiin jo vuoden 2020 mallistoihin, yleisön yllä nähtiin poimintoja vallitsevista trendeistä.Katutyylikuvia selatessa muotitietoisten lempitakki selvisi nopeasti: joka toisen muotiviikkovieraan yllä tuntui olevan cargo- tai utility-nimillä tunnettu takki.Takkia puettiin esimerkiksi kermanvaaleana, beigenä, khakinvihreänä ja mustana. Mallit, merkit ja materiaalit erosivat, mutta tärkein elementti pysyi. Taskut ovat tänä kesänä tärkeät.Viitteitä työmieshenkisyyden, reisitaskutyylin sekä armeija- ja ulkoilmavaikutteiden noususta on näkynyt muotimerkkien mallistoissa ja katumuodissa jo selvästi edellisinäkin sesonkeina, mutta viimeistään nyt villitys on selvä. Takissa on potentiaalia kesäkauden ykköshankinnaksi.