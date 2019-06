MyStyle

12 todellista meikkilöytöä kahdelle eri budjetille – halvallakin saa hyvää

Laatumeikit kestävät, ja niissä on tuhdisti pigmenttiä. Kokosimme edulliset ja luksussuosikit.

Me Naiset

Luksus





Urban Decay Naked Reloaded -luomiväripaletti tarjoaa täydellisen kattauksen kulttimaineeseen nousseita nudesävyjä, 46,90 €.

Silkkinen Giorgio Armani Beauty Luminous Silk -meikkivoide saa kasvot hehkumaan pehmeästi, 54,00 €.

Juice Beauty Phyto-Pigments Illuminating -meikinpohjustaja antaa iholle valoa, tasoittaa juonteita ja häivyttää pieniä virheitä, 42,90 €.

Diorskin Forever Undercover -peitevoiteessa yhdistyy täydellinen peittokyky ja henkäyksen kevyt koostumus, 38,50 €.

Elizabeth Arden Standing Ovation Intense -ripsiväri tuuheuttaa ja erottelee ripset kauniisti eikä varise päivän aikana, 33,90 €.

Jeffree Star Cosmetics Velvet Liquid -huulipuna on tunnettu pysyvyydestään ja intensiivisestä väripigmentistä, 21,90 €.

Löytö





The Body Shop Paint in Colour -luomiväripaletissa on vahvapigmenttinen ja monipuolinen sävyvalikoima, 24,00 €.

L'Oréal Paris True Match -meikkivoiteista löytyy jokaiselle sopiva sävy. Ihosta tulee silkkisen sileä ja kuultavan kaunis,16,90 €.

Physicians Formula Spotlight Illuminating -pohjustusvoide muuntaa samean ihon valovoimaisen hehkuvaksi, 17,90 €.

L.A. Girl HD Pro Conceal on kulttipeiteaine, joka ei rullaa eikä pakkaudu juonteisiin, 4,90 €.

Essence I Need a Miracle! Volumizing & Strengthening -ripsiväri erottelee ja tuuheuttaa ripset kauniisti, 4,40 €.

Maybelline Super Stay Matte Ink -huulipuna säilyy kirkkaana huulilla koko päivän ja jättää huulet satiinisen pehmeiksi, 11,90 €.

Lue lisää:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/valitsimme-16-meikkituotetta-joissa-laatu-priimaa-mutta-hinta-edullinen

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/4-syyta-miksi-marketeista-tullut-entista-ehompia-meikkien-ostopaikkoja

Kalliimmat meikkituotteet tunnistaa pigmenttien suuresta määrästä ja kestävästä lopputuloksesta. Viime aikoina tällaisia meikkejä on ilmestynyt myös markettien hyllyille, joten halvallakin voi saada hyvää.Juttu on alun perin julkaistu Me Naisissa.