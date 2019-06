Jos iho on yhtä aikaa kuiva ja rasvainen, se saattaa kaivata kosteutta – tarkista tilanne helpolla sormitestillä

MyStyle

Jos iho on yhtä aikaa kuiva ja rasvainen, se saattaa kaivata kosteutta – tarkista tilanne helpolla sormitestil

Tarkastele ihoa peilistä

Testaa helposti

Tarkastele ihoa suurentavan peilin avulla. Näyttääkö se kiiltävältä ja ruttuiselta, kuin iholla olisi kerros tuorekelmua? Jos näyttää, ihosta puuttuu vettä. Jos et ole varma, toista testi eri kohdassa kasvoja ja vertaile tuloksia. Yleensä kosteuden puute näkyy selkeimmin otsassa, kun taas poskissa kosteus pysyy hieman paremmin.

Aloita hörppäämällä vettä

