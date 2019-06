MyStyle

Kokeilimme kasvojen aurinkorasvat, joissa on myös väriä – kaksi tuotetta takaa täydelliset rantakasvot

TAATTU MATTAPINTA: Shiseido Sports BB SPF 50+, 35,90 € / 30 ml





KEVYTTÄ JA KOSTEAA: Lierac Sunissime BB Fluide SPF 50+, 36 € / 40 ml





MELKEIN KUIN MEIKKI: Atopik Sävyttävä aurinkosuoja SPF 30, 29,90 € / 30 ml

VAIN OHUT KERROS: Korres Red Grape Tinted Sunscreen SPF 50, 39 € / 50 ml





UPEA BIITSINAAMA: Vichy Idéal Soleil Anti-Dark Spots SPF 50, 25 € / 50 ml





PERUSRASVA: Avène B-Protect SPF 50+, 15 € / 30 ml