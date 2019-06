MyStyle

Kolme naista testasi neljät kehykset – näin paljon ne vaikuttavat ulkonäköön eri ihmisillä

”Ensimmäinen ajatukseni oli, etten halua sovittaa näitä”





”Tosi kauniit ja söpöt! En kuitenkaan ehkä valitsisi näitä ainoiksi silmälaseiksi, koska näihin voisi päivittäisessä käytössä kyllästyä nopeasti.” ”Tosi tosi kivat! Voisin ostaa tällaiset. Pyöreys pelotti ensin, koska minulla on myös aika pyöreä naama, mutta lasit istuivat kasvoille mukavasti. Eivät liian huomiota herättävät.” ”Nämä ovat todella pienet. Malli on hyvä, mutta minulla on liian isot kasvot näille. Muovinen, kirkas materiaali on kiva. Jos nämä olisivat vähän isommat ja pyöreämmät, voisin käyttää näitä, muttei olisi ykkösvalintani.” ”Ensimmäinen ajatukseni oli, etten halua edes sovittaa näitä. Vähän vierastan tällaisia muka-leikkisiä laseja. Nämä eivät myöskään ole kovin nuorekkaat. Sinänsä kissansilmämäisyys on kiva, muttei itselleni.”

”Vaaleanpunainen kirkastaa katsetta”





”Silmieni väri näyttää paljon sinisemmältä vaaleanpunaisen kanssa, se jotenkin kirkastaa katsetta. Nämä ovat ihan hauskannäköiset ja sävy on freesi eli voisin käyttää, jos vaikka voittaisin tällaiset arvonnasta. En silti ehkä itse ostaisi itselleni, koska suosin vaatetuksessa enemmän ruskea-harmaa-musta-linjaa, johon olisi helpompi yhdistää toisenväriset kehykset.” ”Näiden värimaailma on enemmän minua. Tykkään tästä kirkkaasta hopeisesta väristä, voisin ostaa tällaiset.” ”Nämä lasit eivät istu minulle yhtään! Nämä ovat tällaiset normaalit ja valjut, sellaiset, jotka voisi ostaa lukulaseiksi jostain Tiimarista. Eivät siis häiritsevät, mutteivät herätä minkäänlaisia tunteita.” ”Ihan kivannäköiset. Kissansilmäefekti ja muoviosuus ovat hauskat, ja punainen yksityiskohtakin näyttää ihan ok:lta. Tykkään siitä, että näissä on nenätyynyt. Lasit, joissa niitä ei ole, eivät käytössä toimi ainakaan itselläni.”

”Kehykset muistuttivat ensimmäisistä laseistani”





”Näissä on aika samanlainen materiaali ja väri kuin omissa laseissani. Muotokin on sinällään mieleinen, muttei sovi omille kasvoilleni, koska pyöristää niitä liikaa. Kulmakarvat jäivät tylsästi kehysten alle.” ”Ensivaikutelmani oli, etteivät nämä ole minua varten, koska ovat liian pyöreät ja kiiltävät. Kapeat metallisangat muistuttavat ensimmäisistä laseistani ala-asteiässä. Liian iso osa linssejä jää silmien alle, eivät asetu symmetrisesti.” ”Oikein kauniit lasit. Kylmä sävy sopi yllättävän hyvin. Istuvuudessa on kuitenkin ikuisuusongelmani eli kehysten yläosa meinaa tulla silmien eteen.” ”Nämä hirvittivät etukäteen, mutta eivät olleetkaan niin pahat. Yleensä tummat kehykset ovat näyttäneet aivan liian kovilta vaaleaa ihoani vasten, mutta seassa oleva vaalea kuviointi tuntuu vähän auttavan asiaa. Kissamuoto korostaa kivasti omien silmien muotoa.”

