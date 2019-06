MyStyle

Valitsimme 8 luottotuotetta hiuksille – kahdelle eri budjetille

Me Naiset

Luksus





Kérastase Le Masque -öljyhoitonaamio on hiushoitojen kuningatar. Pehmeyden, ilmavuuden ja sileyden kruunaa uskomaton kiilto, 46,00 €.

Olaplex No.4 -sampoo on noussut kulttimaineeseen blondaajien keskuudessa. Se vahvistaa, korjaa ja kosteuttaa kuivia ja käsiteltyjä hiuksia, 31,90 €.

Paul Mitchell Ultimate Color Repair -hoitoaine lisää värin eloisuutta ja kiiltoa, jolloin hiusväri pysyy intensiivisenä pidempään, 34,90 €.

Ikoninen premium-tason GHD Gold Professional Styler -muotoilurauta suoristaa ja kihartaa. Hiukset liukuvat unelmanpehmeästi raudan lämpölevyjen välissä, 199,00 €.

Löytö





Garnier Respons Mythic Olive -hiusnaamio tarjoaa öljyhoidon kosteuttavat ja kiiltoa antavat ominaisuudet edullisessa paketissa, 4,30 €.

Herkulliselta tuoksuva XZ Mustikka -sampoo on todellinen löytö. Se kosteuttaa ja vahvistaa käsiteltyjä hiuksia äärimmäisen tehokkaasti, 3,90 €.

L'Oréal Paris Elvital Extraordinary Oil -hoitoaineen hohteinen koostumus tekee hiuksista sädehtivän kiiltävät ja saa hiusvärin loistamaan, 3,60 €.

Hiuksissa silkkisesti liukuvan Remington Curl & Straight Confidence 2 in 1- muotoiluraudan kierretyt lämpölevyt helpottavat erityisesti kihartamista, 69,95 €.

Hiustuotteissa kannattaa katsoa hinnan sijaan sitä, sopiiko tuote omien hiusten tarpeisiin.Kalliimpien tuotteiden koostumus on usein tiiviimpi ja sitä kautta riittoisampi. Laatua löytyy kuitenkin molemmista hintaluokista.Juttu on alun perin julkaistu Me Naisissa.