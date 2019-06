Curly girl -villitys tyhjentää kauppojen hyllyjä ja vaikuttaa jo heinäveteläisen tehtaan työvuoroihinkin – ”Vastaavaa ilmiötä ei tule mieleen”

MyStyle

Curly girl -villitys tyhjentää kauppojen hyllyjä ja vaikuttaa jo heinäveteläisen tehtaan työvuoroihinkin – ”Va

Myynti kaksinkertaistunut





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tehtaalla lisävuoroja, kauppoihin suurempia eriä

Suuri hiuskansa?