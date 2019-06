MyStyle

8 vinkkiä, joilla estät hiussolkia liukumasta paikoiltaan

Me Naiset

Yleisin apukeino lienee yksinkertaisesti suihkia hiuksiin tuhti hiuslakkasatsi. Kokemus on kuitenkin osoittanut, että jos lakkaa suihkuttaa valmiin kampauksen päälle, jää hiusasusteeseen herkästi ikävän näköinen tahmapinta. Se onkin sitten melkoisen haastavaa saada puhdistettua pois. Ennen asusteen laittamista suihkutettu lakka voi kuitenkin luoda tukkaan parempaa pitoa.

Samaan tarkoitukseen voi kokeilla myös kuivashampoota. Näin vinkattiin bloggaaja Julia Toivolalle , kun hän kyseli Instagram-tarinassaan http://www.instagram.com/juliatoivola/ neuvoja pulmaan.

, kun hän kyseli Instagram-tarinassaan neuvoja pulmaan. Hiuksia kannattaa tupeerata siitä, mihin aikoo hiussoljen sijoittaa.

Solkea varten tupeerattua kohtaa kannattaa myös taputella muotoiluraudalla. Lämpökäsittely saa tupeerauksen kestämään.

https://www.instagram.com/p/BxKc48mFpo_/

Hiussoljen pysymistä edesauttaa, kun sillä kiinnittää riittävän määrän tukkaa. Etenkin suoraa, silkkistä tukkaa kannattaa kerätä kiinnitettäväksi vähintään soljen leveyden verran.

Varsinkin, jos hiuskoriste on iso ja raskas, voi tarranauha ratkaista ongelman. Tarkoitukseen tarvitaan tarranauhan kovempaa muovista koukkupuolta. Kiinnitä pätkä nauhaa piiloon hiussoljen sisäpuolelle niin, että koukkupinta on päätä vasten.

https://www.instagram.com/p/BxhAdRXFKnV/

Näyttävämmän hiuskoristeen alle voi laittaa pienemmän peruspinnin pitämään sitä paikoillaan.

Jos sinulla on haasteita ennemmin peruspinnien kuin suurten hiusasusteiden kanssa, muista kiinnittää pinni oikein päin. Vastoin yleistä harhaluuloa pinnin aaltoilevan puolen tulisi olla päänahkaa vasten. Sileä puoli vain lisää todennäköisyyttä luisumiseen.

https://www.instyle.com/hair/hair-barrettes-tips

Lue myös:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/rasvaisten-hiusten-pelastus-tassa-6-kampausta-jotka-piilottavat?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/8-helppoa-juhlakampausta-jotka-onnistuvat-tumpeloltakin-kokosimme?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/kaipaatko-uutta-hiustyylia-nama-vinkit-auttavat-valitsemaan-juuri?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/paivita-ponnarisi-3-superhelppoa-vaihtoehtoa-arjen-luottokampaukselle?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article