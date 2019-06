MyStyle

Upea tyyli kirpparilta – uskoisitko, että nämä kaikki ovat kirppislöytöjä?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kukkaa, ruutua vai raitaa?





Aitoa nahkaa!





Ihania materiaaleja





Laatua pikkurahalla





Kimallusta unohtamatta!





Katsasta myös miesten rekit!





Lue lisää:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/tyo-ja-raha/elisa-44-tienaa-kirppisloydoilla-tonneja-loysi-louboutinin

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/ilmiot/jessican-ostama-kirppisvaate-haisi-pahalta-pateva

https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/koti/ota_haltuun_facebook_kirppisten_kirjainkoodit