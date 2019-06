MyStyle

Hanki kesäksi olkihattu – kolme ihastuttavaa kesäasua

Klassikkovaatteet ovat vaatekappaleita, jotka toimivat kaudesta toiseen asussa kuin asussa. Yksi klassikko on olkihattu!

Raidallinen maksimekko taskuilla + punotut tasapohjaiset sandaalit = 39,94 €





Keltainen uimapuku + korkeavyötäröiset farkkushortsit = 48 €





Haalari + korkokengät = 56,60 €