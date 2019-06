MyStyle

Kesän 6 ihaninta uutuustuoksua! Valitse oma suosikkisi

1. Nostalgiatrippi





2. Yön kuningatar

3. Tyylitaituri

4. Kesäillan huumaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

5. Palmun alla

6. Makeannälkään

Lue lisää:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/huulirasvaa-ranteisiin-ja-6-muuta-keinoa-saada-hajuvesi-kestamaan

https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/kauneus/kaipaatko_romantiikkaa_vai_mielenrauhaa_nain_valitset_tuoksun_fiiliksen

Klassikkotalojen tuoksujen taustalla on usein huikeita tarinoita. Hermésin uutuutta varten talon parfymööri imi inspiraatiota venetsialaisesta veden päälle rakennetusta salaisesta puutarhasta puolentoista vuoden ajan. Tuoksussa on hitunen haikeaa nostalgiaa: lilja ja kielo vievät ajatukset mummolan kukkatarhaan, mutta kokonaisuus pysyy silti miellyttävän kevyenä. Tuoksu on erinomainen päiväkäyttöön tai kesän juhliin.Hermés Un Jardin Sur La Lagune EdT, 92 € / 50 mlVähäeleisen hienostunut Flowerbomb Midnight -hajuvesi on alkuperäistä tuoksua astetta aikuisempi versio. Lämpimässä kukkaistuoksussa on mukana runsaasti mustaherukkaa, ja tuoksu tuntuu syvenevän iholla muutaman tunnin ajan. Kerroksittain avautuva tuoksu pääsee nimensä mukaisesti parhaiten oikeuksiinsa auringon laskeuduttua romanttisilla treffeillä, tanssilattialla tai vaikka ihan vain kotisohvalla kahden kesken.Viktor&Rolf Flowerbomb Midnight EdP, 68 € / 30 mlTässä tuoksussa on ytyä! Minimalistisen tyylikkääseen pulloon pakattu unisex-tuoksu on jännästi samalla raikas ja todella intensiivinen. Ensituoksun orvokki ja korianteri muuttuvat nopeasti mustapippurin, myskin ja salvian huumaavaksi yhdistelmäksi. Tuoksu on kertaheitolla melkoinen sijoitus, joka kuitenkin maksaa itsensä takaisin ottaen huomioon pullon koon ja tuoksun syvyyden: suihkaus tuoksuu iholla vielä yöuinnin jälkeenkin.Yves Saint Laurent Le Vestiaire des Parfums Grain De Poudre edP, 240 € / 125 mlJos viltin alla raikkaassa kesäillassa vietetyn tuokion voisi laittaa purkkiin, olisi lopputuloksena tämä Elizabeth Ardenin uutuus. Tuoksu on ihanan raikkaiden sitrushedelmien ilottelua. Pohjalla syvyyttä antavat vanilja ja orkidea muuntuvat sitruunan, bergamotin ja kvittenin ansiosta pirteäksi kesätuoksuksi, joka miellyttää sekä sporttihenkisen että keveän kukkaistuoksun etsijää.Elizabeth Arden White Tea Vanilla Orchid EdT, 40 € / 50 mlAloha, tropiikin rannat ja huojuvat palmupuut! Jos kaukoloman kaipuu vaivaa, vie Guerlainin Aqua Allegoria -sarjan unisex-uutuus kertasuihkauksella ajatukset lämpimämmille leveyspiireille. Tuoksun ykköselementti, kookosvesi, saa lisäpotkua freesiasta, tonkapavuista ja bergamotista. Ota käteen puolikas kookospähkinä kyytipojaksi, ja pyrähdys Havaijille hoituu ilmastoystävällisesti.Guerlain Aqua Allegoria Coconut Fizz EdT, 87 € / 75 mlMakean, mutta silti aikuiselle naiselle sopivan tuoksun etsinnän voi lopettaa nyt. Kolmen sarjan tuoksukokonaisuuteen kuuluva Polly tuo habitukseen roppakaupalla kepeää tyttömäisyyttä persikan, pionin ja appelsiinin avulla, joista pohjatuoksun meripihka ja valkoinen myski taittavat äklömakeuden pois. Hedelmäisyydestään huolimatta tuoksu pysyy iholla ihastuttavan pitkään.Ted Baker Sweet Treats Polly EdT, 33,90 € / 30 mlJuttu on julkaistu alun perin Me Naisissa.