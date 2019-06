Akneiholle tarkoitettu puhdistusaine saattaakin olla syynä kasvojen näppyräjähdykseen – selitys on yksinkertainen

MyStyle

Akneiholle tarkoitettu puhdistusaine saattaakin olla syynä kasvojen näppyräjähdykseen – selitys on yksinkertai

Tieto akneihon hoidosta on muuttunut

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syyllistä ei aina heti tajua

https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/kauneus/puhkesiko-leukaan-finni-valta-nama-klassikkovirheet-epapuhtaan-ihon-hoidossa?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

Hellempää pesua, kiitos

Lue myös: