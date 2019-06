MyStyle

Testasimme suojakertoimen 50 aurinkovoiteet – monitoimituote nousi voittajaksi

PARAS RANNALLE JA URHEILUUN: Korres Citrus Active Sport Face Cream SPF50, 37 € / 50 ml

VAALENTAA MAKSALÄISKIÄ: Ducray Melascreen UV Rich Cream SPF50+, 17 € / 40 ml





HUOMAAMATON IHOLLA: Schrammek Solar+ Protect Fluid SFP 50, 49 € / 50 ml

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

PARAS HINTA-LAATUSUHDE: Nivea Sun UV Face Soothing Sensitive SFP 50 -aurinkosuojavoide, 13 € / 50 ml

LOISTAVA KUIVAIHOISELLE: Guinot Sun Logic Age Sun Anti-Ageing Sun Cream For Face SPF 50, 99 € / 50 ml

TESTIN VOITTAJA: Lierac Sunissime Anti Age BB sävyllinen aurinkoemulsio kasvoille SPF 50+, 35 € / 40 ml

Lue lisää:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/6-kehon-kohtaa-joihin-takuulla-unohdat-levittaa-aurinkovoidetta

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/ihotautilaakarit-paljastivat-hoitorutiininsa-ja-jokaisella-toistuu-kaksi

https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/kauneus/etsi-naita-aineita-aurinkorasvapurkin-kyljesta-ihotautilaakarin-vinkit