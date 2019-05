MyStyle

Tunnethan jo kikat tuuheaan ponnariin? 5 nerokasta niksiä, joilla huijaat ponnarista paksumman

Ota apuväline käyttöön

Kiepauta poninhäntään volyymia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kokeile julkkisten kikkaa

https://www.instagram.com/p/BeEo_FlHO2u/?utm_source=ig_embed

Lue tarkat ohjeet: Tähtien ponnarikikka saa hiukset näyttämään paljon runsaammilta https://www.is.fi/mystyle/art-2000005538405.html

Tupeeraa

Muista hiustuotteet

Onko huolenasi sittenkin ponnarin pysyvyys?