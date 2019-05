MyStyle

6 vaiheen juhlameikki, johon pystyy jokainen – ohjeet, joita seuraamalla onnistut

1. Panosta meikkipohjassa huolellisuuteen





2. Tuo kasvoille muotoa ja väriä poskipunalla





3. Vähän väriä silmiin ja kulmiin









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

4. Tee ripsistä tummat

5. Viimeistele huulipunalla





6. Älä unohda hiuksia

Lue myös: