Kesän 24 kauneinta uimapukua – näistä löytyy täydellinen joka kropalle

Kauniit & keveät





& Other Storiesin uimapuvussa on hoikentava kuvio, 49 € . Arketin uimapuvussa on brittiläisen muotitalon Libertyn kukkaprintti, 69 €. Cosin vuoratut bikiniliivit sopivat pienirintaiselle, Yläosa 29 €, alaosa 25 €. Billabong x Sincerely Jules -yhteistyömalliston uikkarissa on syvään uurrettu selkä, 92 €. Palmukuvioiset bikinit ovat H&M:n astetta fiinimmästä Studio-mallistosta. Bikiniliivit 19,99 € ja -housut 14,99 €. Ristiin menevät olkaimet antavat ryhdikkään tunteen, 39,99 €, Vero Moda. Ted Bakerin kaunista röyhelöpukua myydään myös yksivärisenä, 109 €. Röyhelöt tuovat kroppaan runsautta. Toppi 17,95 € ja pöksyt 15,95 €, Zara.

Ihanat & muotoilevat





& Other Storiesin uimapuvussa on vatsaa litistävät saumat, 59 €. Jos allit huolestuttavat, valitse pitkähihainen surffiuikkari, 69 €, &Other Stories. Mustavalkoinen kuvio luo optisen harhan, joka peittää pömppiksen, 59,99 €, Esprit. Rehevälle sopivat rehevät kuosit, 29,99 €, Junarose. Uikkarin leikkaus luo kropasta tiimalasin, 39,95 €, Happy Holly. Toppibikineissä rinnat eivät pursuile, 86 €, Solid & Striped. Jenkkakahvat sujahtavat korkean vyötärön sisään. Liivit 27,95 € ja housut 17,95 €, Happy Holly. Tankinissa rypytykset peittävät vatsamakkarat, 74,95 € Change Lingerie.

Upeat & tukevat





Niskan taakse solmittavat nauhat ovat leveinä tukevat, liivit 78 € ja housut 53 €, Seafolly. Isorintaisen kannattaa suosia leveitä olkaimia, 59,99 €, Maritim. Dorinan uimapuvussa on kaksinkertainen, tukeva etukappale, 26,90 €. Change Lingerien bikineissä on kokoja 46 asti. Liivit 59,95 € ja housut 35,95 €. Maritimin uimapuvussa on muotoileva vuori, 49,99 €. Happy Hollyn bikineissä on kuppi tukee rintoja kauttaaltaan. Yläosa 29,95 €, alaosa 17,95 €. Halterneck-yläosan saa vedettyä tiukasti rintojen peitoksi. Liivit 73 € ja housut 59 €, Jets by Jessica Allen. Katseet keräävä keskisauma hoikentaa. 99,90 €, Sunflair.

Näin onnistut uikkariostoksilla!

Uikkariostoksille kannattaa mennä reippain mielin – ja mieluiten yksin. Mieti mitä haluat peittää ja mitä korostaa. Varaa aikaa sovitteluun. Muista ostaa uima-asu napakankokoisena, jopa vähän liian pienenä, sillä se suurenee märkänä. Kohtele uima-asuasi hyvin, niin se säilyttää muotonsa ja pinta pysyy sileänä. Muista pestä uikkarit joka käytön jälkeen. Kloorivesi ja aurinkovoiteet haurastuttavat elastaania ja haalistavat värejä. Vältä kuivausrumpua. Väkiviinaetikkahuuhtelu silloin tällöin vie bakteerit.

Jos haluat pitää rantatyylisi villinä, vapaana ja ennen kaikkea mukavana, valitse toppaamattomat bikiniliivit tai saumaton uimapuku.Jos et ehtinyt tänäkään vuonna hankkia teräksistä biitsibodya, ei hätää, aina voi vähän huijata. Testaa uima-asuja, joissa on pitkittäisiä saumoja, vahvoja kuoseja ja rypytyksiä.Jos haluat pitää sulosi aisoissa rannallakin, suosi topattuja ja kaarituettuja kuppeja ja valitse uima-asu, jossa on jämäkkä kangas ja vahvat olkaimet.