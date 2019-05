Rahat loppu tai ei vain huvita? 5 tapaa venyttää kampaajakäyntien väliä pidemmäksi ilman, että se näkyy hiuksissasi

MyStyle

Rahat loppu tai ei vain huvita? 5 tapaa venyttää kampaajakäyntien väliä pidemmäksi ilman, että se näkyy hiuksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Ota tehohoidot käyttöön





2. Vältä lämpökäsittelyä

3. Kokeile erilaista hiustenhoitorutiinia

4. Älä anna hiustesi hankautua

5. Opettele harjaamaan!

Lue myös: