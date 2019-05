MyStyle

Milla käytti kuukauden ajan muotovaahtoa ja huomasi 4 asiaa – takavuosien klassikkotuote todella toimii

Suotta hyljeksitty muotovaahto palaa

Näin testissä kävi

1. Muotovaahto todella toimii





2. Vaahto sopii hienosti ohuelle tukalle

3. Vaihtoehtoja on runsaasti

IdHair, Elements Xclusive Fiber Foam, 200 ml, 19,90 €

Evo, MacGyver mousse, 200 ml, 27,90 €

Cutrin, Muoto Light Volume Mousse volyymivaahto, 300 ml, 18,90 €

Erisan muotovaahto, 200 ml, 4,50 €





4. Käyttäminen voi vaatia opettelua

Volyymia tukkaan tai kiharat esiin

