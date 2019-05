MyStyle

Kolme naista laski, kuinka monta vaatekappaletta kaapista oikeasti löytyykään: ”Pieni shokki”

”Osaa juhlamekoista olen käyttänyt vain kerran”





Topit ja t-paidat 38

Pitkähihaiset paidat 12

Neuleet 8

Neuletakit 10

Hupparit & colleget 3

Jakut/bolerot 5

Farkut ja muut pitkät housut 10

Sortsit/caprit 2

Hameet 8

Mekot 13

Takit 16 (sis. 7 urheilutakkia)

Ulkoiluhousut 3

Urheiluhousut ja -trikoot 7

Urheilupaidat 10

Olohousut ja legginsit 5

Yöpaidat/olopaidat 7

Muut (hääpuku, jumpsuit, ponchot) 6

Ns. tavoitevaatteet 19

”Säästän muka järkevästi lahjoitukseen kelpaamattomat vaatteet”





T-paidat, topit yms. 62

Ohuet pitkähihaiset 14

Paksut neuleet 20

Neuletakit 13

Hupparit yms. 3

Bleiserit 6

Pitkät housut 15

Sortsit 8

Hameet 14

Mekot 38

Takit 13

Ulkoiluhousut 3

Urheiluhousut 9

Urheilupaidat 13

Yöasut 11

Muut (bolerot, liivit, poncho, jumpsuit) 14

”Olen yrittänyt luopua kaikesta, mitä en käytä”





T-paidat, topit yms. 26

Ohuet pitkähihaiset 17

Paksut neuleet 9

Neuletakit 9

Farkut ja muut pitkät housut 18

Hameet 6

Mekot 16

Sortsit 8

Takit 14

Ulkoiluhousut 2

Urheiluhousut 11

Urheilupaidat 15

