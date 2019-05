MyStyle

Kahdeksan erinomaista aurinkosuojaa kasvoille – ei tahmaa, toimii myös meikin kanssa!

Monet aurinkosuojat jättävät kasvot joko kiiltäviksi, kalpeiksi tai tahmaisiksi. Kun valitset tuotteen, jossa on kevyt koostumus ja hieman sävyä, saat tasaisen heleät kasvot meikittömänäkin.Liian paksujen aurinkorasvojen kanssa käytettynä meikkivoide voi alkaa rullata tai iho kiillellä. Valitse suojakertoimella varustettu kosteusvoide tai meikin päälle suihkutettava tuote, niin meikki pysyy kauniina koko päivän.Kasvojen lisäksi myös huulet ja korvalehdet on tärkeä suojata säteiltä. Mukana kulkevaa puikkomaista tuotetta on helppo lisätä poskipäille, nenälle ja korvalehdille myös kesken päivän.Juttu on julkaistu alun perin Me Naisissa 20/2019.