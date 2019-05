MyStyle

Safarihaalari on kesän luottovaate – tässä ovat parhaat valinnat

Näillä luot tyylin









































Yksi tämän kesän isoista trendeistä on safari. Siihen kuuluvat eläinkuosit sekä maanläheiset sävyt, kuten beige, sinapinkeltainen, savenpunainen sekä maastonvihreä. Safarityyli edustaa rentoa mutta tyylikästä pukeutumista.Klassinen ja aina toimiva esimerkki tyylistä on maastonvihreä haalari.Se on helppo luottovaate: haalari sopii niin tennareiden kuin korkojenkin kanssa. Mukavan ja trendikkään vaatekappaleen seuraksi sopii täydellisesti suolasuihkeella viimeistelty huoleton surffitukka.Tässä vaatekappaleessa voi viettää koko kesän.Kuvat: Valmistajat