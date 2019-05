MyStyle

Mitä tehdä, jos sisäreidet hinkkaavat ikävästi yhteen? 8 toimivaa ratkaisua

1. Muotoilevat, pitkälahkeiset alushousut

2. Pyöräilysortsit

https://www.instagram.com/p/BxvMOuyFEI-/

3. Reisien hiertymäsuojat

https://www.instagram.com/p/Bxk1yC1AOZU/

4. Deodorantti tai antiperspirantti

https://www.instagram.com/p/BE7m2FQKUGc/

5. Kosteutta imevä jauhe

6. Kosteusvoide, vaseliini tai öljy

7. Silikonipohjainen liukuvoide

8. Jalkojen hiertymisen estämiseen tarkoitetut aineet

