Tuotteet, joilla tuot valoa kasvoille ja hehkut upeampana kuin koskaan – testasimme, tässä ovat parhaat!

PUUTERIT

Lumene Luminous Pressed Powder, 16,90 €





Dior Diorskin Nude Luminizer, 53 €

Maybelline Facestudio Chrome Extreme Intense Metallic Higlighter, 15,50 €





Korres Wild Rose Instant Light Illuminating Powder, 37 €





Dermosil Highlighting Powder, 8,90 €





Max Factor Miracle Glow Duo Pro Illuminator, 14,90 €





PUIKOT

Clarins Glow 2 Go, 34,90 €





L’Oréal Paris Infaillible Longwear Shaping Stick Highlighter, 12,90 €





Isadora Glossy Glow Stick, 17,50 €





HYYTELÖT

NYX Professional Makeup A Bit Jelly, 16,90 €





Farsáli Jelly Beam Illuminator, 38,50 €





NESTEMÄISET & VAHAMAISET

Kora Organics Amethyst Luminizer, 29,90 €





Miss Beauty Illuminating Wand, 2,98 €





Korres Wild Rose Instant Light Illuminator, 29 €





Isadora Glow Drops Face & Body, 21,90 €





Smashbox + The Hoodwitch Crystalized Shimmer Drops, 34 €