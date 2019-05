MyStyle

Pitkät pesuvälit, voidetta yöksi... Näin saat ranskatarten täydellisen huolettoman hiustyylin

Silkkistä sileyttä





Kuivashampoiden klassikko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Joustavaa tukea





Yöllinen pelastaja





Kiiltoa päästä jalkoihin





Lue myös:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/taikasana-joka-kannattaa-sanoa-kampaajalle-kun-haluat-taydellisesti

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/blondista-brunetiksi-6-asiaa-jotka-isoa-hiusvarimuutosta-suunnittelevan

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/tuliko-huono-tukka-kampaaja-kertoo-miten-asiakkaan-ei-kannata-ilmaista