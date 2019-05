Muista hoitaa myös hiuspohjaa! Näin vältät päänahan yleiset tulehdukset, et tuki ihohuokosia ja saat kauniin tukan

MyStyle

Muista hoitaa myös hiuspohjaa! Näin vältät päänahan yleiset tulehdukset, et tuki ihohuokosia ja saat kauniin t

Kuivashampoo – hyvis vai pahis?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Moni käyttää kuivashampoota väärin

Terve päänahka ei kutise – kyse on tulehduksesta

Monta syytä kutinaan

Hiukset kertovat terveydentilasta

Lue lisää:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/ala-pilaa-hiuksiasi-nukkuessa-yonuttura-pahin-vaihtoehto

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/nyt-jopa-suorahiuksiset-suomalaisnaiset-hurahtivat-hehkutettuun-curly

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/tukkaa-ei-kannata-pesta-liian-usein-totuta-hiukset-pidempaan-pesuvaliin