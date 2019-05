MyStyle

Kotelomekkoko tylsä vaate? 5 upeaa tapaa pukea se

Kotelomekko on juhlien luottoasu. Kevään kauneimmissa koteloissa on pastelleja, pitsiä ja kukkakuoseja.

Pue mekon alle housut





Miksaa tyylejä





Yhdistele kuoseja





Yllätä yhdistelmillä





Lisää vain turbaani!





Jos vierastat korkoja, valitse mekon pariksi päheät lenkkarit.Hennonvihreä pitsimekko imartelee kurveja. Isot kultarenkaat korvissa tuovat asuun asennetta.Rusetit eri muodoissaan kuuluvat kevään juhlaan – sandaaleja koristavat muhkeat rusetit.Keltainen ja beige ovat yllättävän mehukas pari. Asusta rusettipaita näyttävästi leopardikorkkareilla.Se on juuri nyt upein juhlahattu ja pelastaa myös huonona hiuspäivänä.Juttu on julkaistu alun perin Me Naisissa 19/2019.