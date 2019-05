MyStyle

Luotatko meikissä olevaan aurinkosuojaan? Mieti vielä, sillä se ei välttämättä riitä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Meikkiä levitetään yleensä vain ohut kerros, joten todellinen suojakerroin https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/kauneus/tiedatko_mita_aurinkorasvan_spf_luku_oikeasti_tarkoittaa?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article saattaa jäädä pakkauksessa ilmoitettua pienemmäksi. Aurinkovoidetta pitäisi lisätä muutaman tunnin välein. Kasvot rasvoittuvat ja niitä kosketellaan, joten meikki voi kulua yllättävän nopeasti. Meikin päälle on kuitenkin vaikea lisätä enää enempää meikkiä tai aurinkovoidetta, joten suojautuminen saattaa jäädä vajaaksi. Suojakertoimellinen voide, meikki tai oikea aurinkorasva, on aina vain kakkosvaihtoehto. Se antaa lisäsuojaa auringon säteiltä, mutta paras ja helpoin tapa suojautua on yrittää välttää kaikkein paahtavinta aurinkoa kello 12–16 välillä. Ihon suojaamiseen suositellaan myös vaatteita ja leveälieristä hattua.

Suojaa ja hehkua kuivaihoiselle





Kaikki yhdessä pakkauksessa





Edullista mattapintaa





Luonnonkosmetiikan sävyvoide





Monitoimivoide korkealla suojakertoimella





Lue myös: