Näitä suomalaisnaiset ostavat! Prisma ja Citymarket listaavat suosituimmat vaatteensa – kärkipäässä keikkuu yhä tuttu näky

MyStyle

Näitä suomalaisnaiset ostavat! Prisma ja Citymarket listaavat suosituimmat vaatteensa – kärkipäässä keikkuu yh

Mitä suomalaiset haluavat?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Markettien 10 suosituinta vaatetta

T-paita, House, suosituimmat värit musta, roosa, valkoinen ja tummansininen Farkut Slim Fit, House, sininen ja tummansininen T-paita V-aukolla, House Trikootunika, suosituimmat kuosit viidakko, lintukuosi ja pallo Trikoopaita, suosituin väri harmaa Fleecetakki, Cheetah Neuletakki, House Trikootoppi, House, suosituin väri musta Collegehousut Paita, House

Trikootunika, raidallinen, MyWear Trikoopaita, raidallinen ja yksivärinen, MyWear Farkut, Straight, MyWear Leggins, musta, MyWear T-paita, yksivärinen, MyWear Farkut, High waist, MyWear Neuletakki, MyWear Farkut, Skinnyfit, MyWear Collegehousut, musta, MyWear Jerseyhousut, musta, MyWear

Ostokset siirtyvät marketteihin iän ja perheen kasvaessa

Vaatteiden kulutus kasvaa