Ihanimmat keväthousut juuri nyt – katso kolme asuvinkkiä

Sinivalkoraidallinen puuvillapaita + harmaat tennarit = 39,99 €



Kirjava kuosipaita + keltaiset punotut ballerinat = 40 €





Musta satiinitoppi + oranssinruskeat sandaalikorkokengät + valkoiset helmikirjaillut korvakorut = 41,89 €





Klassikkovaatteet ovat vaatekappaleita, jotka toimivat kaudesta toiseen ja melkein asussa kuin asussa. Monikäyttöiset vaatteet luovat hyvän garderobin perustan ja niiden avulla vaatekaappisi pysyy aina päivitettynä. Vaikka klassikosta maksaisi enemmän, voi sen ympärille luoda tyylikkään lookin jopa alle 50 eurolla.Lämpimän kevään ja kesän saapuessa on ihana kaivaa kaapista vaatteet, jotka voivat paljastaa jo hieman ihoa. Yksi merkki ilmojen lämpenemisestä katukuvassa ovat paljaat nilkat. Shortsi- ja toppikelejä odotellessa voikin siis aloittaa kauniin klassisilla, hieman vajaamittaisilla ja suorilla housuilla.Aina vajaamittaisia housuja ei tarvitse ostaa erikseen, vaan sellaiset voi myös loihtia normaalipituisista housuista lahkeita kääräisemällä. Vajaamittaiset, nilkat paljastavat housut yhdessä simppelin paidan ja vaikkapa tennareiden kanssa ovat lyömätön yhdistelmä. Look on hienostunut, mutta silti sopivan rento.Paljaat nilkat muistuttavat jo lähestyvästä kesästä. Vajaamittaisia housuja voi käyttää onneksi myös läpi vuoden vetäisemällä alle pitkävartiset sukat tai sukkahousut.Rento mutta hienostunut arkiasu syntyy mustista vajaamittaisista housuista, raidallisesta puuvillapaidasta ja harmaista tennareista. Simppeliä ja tyylikästä!Klassisiin housuihin voi tuoda pirteyttä ja persoonallisuutta kirjavalla kuosipaidalla ja trendikkäillä punosballerinoilla. Tämä vahva look syntyy hetkessä!Tyylikkäät, vajaamittaiset housut sopivat myös juhlavampaan asukokonaisuuteen yhdessä pitsikoristeisen satiinitopin, sandaalikorkokenkien ja näyttävien korvakorujen kanssa.Kuvat: Valmistajat