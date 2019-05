MyStyle

Yönaamio kosteuttaa, kiinteyttää ja jopa ruskettaa – 6 parasta tuotetta eri tarkoituksiin





Korealainen ihonhoitobuumi on nostanut suosioon myös yönaamiot. Niiden tarkoitus on olla jotakin seerumin ja kasvovoiteen väliltä. Seerumin tavoin naamioissa on tiivistetyssä muodossa roppakaupalla vaikuttavia aineita, mutta ne eivät tarvitse päälleen kosteusvoidetta lukitsemaan aineita ihoon.Iho on yöaikaan erityisen vastaanottavainen tehohoidolle. Yönaamioissa on usein mukana ihoa vahvistavia antioksidantteja, jotta iho tuntuisi erityisen hehkeältä ja raikkaalta aamulla. Koska yönaamiot ovat iholla useita tunteja, ei niissä ole mukana esimerkiksi vahvasti kuorivia tai muuten ihoa ärsyttäviä ainesosia.Yönaamiossa on mukana japanilaisesta ihonhoidosta tuttua yuzu-sitrushedelmää. Kevyt geeli tuntuu pintakuivalla iholla aluksi epäilyttävältä, mutta yön jälkeen kasvot tuntuvat todella kimmoisilta.Yönaamio kosteuttaa, kiinteyttää ja päivettää. Yhden yön jälkeen rusketus on todella kevyt, mutta kasvot ovat aamulla erityisen heleät.Ihanan kermainen naamio palauttaa iholle kosteustasapainon auringossa vietetyn päivän jälkeen. Naamiota ei tarvitse aamulla huuhdella pois, jos se tuntuu imeytyneen.Naamiossa on hyytelömäinen koostumus, joka muuttuu kasvoille levitettäessä viilentäväksi geeliksi. Iho tuntuu ja näyttää aamulla sileältä ja kosteutetulta.Luonnonkosmetiikkasertifioitu kiinteyttävä naamio ravitsee, kirkastaa ja silottaa ikääntyvää ihoa.Antioksidanteilla ja kirsikankukkavedellä kyllästetty naamio tehokosteuttaa myös herkkää ihoa. Apteekeissa myytävän ihonhoitosarjan naamio imeytyy saman tien.Juttu on julkaistu alun perin Me Naisissa 18/2019.