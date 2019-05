MyStyle

Meikit pois maagisesti – jättimäisessä puhdistusöljytestissä löytyi monta loistavaa suosikkia

Neljälle pullolle täydet pisteet

The SkinHouse Essential Cleansing Oil, 24,90 € / 150 ml





Lumene Sisu Expert Deep Clean Purifying Cleansing Oil, 17,90 € / 150 ml





Bybi Swipe Clean, 29,90 € / 100 ml





Ilona Luonkos Oil Cleansing Cake, 29,95 €





Maria Åkerberg Precleansing Oil Gentle, 19 € / 125 ml





Kicks Deep Cleansing Oil, 15,90 € / 150 ml





Klairs Gentle Black Cleansing Oil, 35,90 € / 150 ml





Mizon Great Pure Cleansing Oil, 27,90 € / 145 ml





L’Occitane Oil-to-milk puhdistusöljy, 21 € / 200 ml





Whamisa Organic Flowers Cleansing Oil, 31,90 € / 150 ml





The SkinHouse Lemon Sorbet Cleanser, 21,90 € / 100 ml





Paula’s Choice Perfect Cleansing Oil, 27 € / 118 ml





Patyka Clean Melting Cleansing Oil, 19,90 € / 150 ml





LeeGeeHaam Life Pure Cleansing Oil, 30 € / 155 ml