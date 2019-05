MyStyle

Tuliko huono tukka? Kampaaja kertoo, miten asiakkaan ei kannata ilmaista pettymystään

Ei vihaisia Facebook-purkauksia!

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suora puhe kannattaa

Lue lisää:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/tyylikkain-tukka-juuri-nyt-kampaaja-listasi-6-taman-hetken-kuuminta

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/haaveissa-uusi-kevattukka-nelja-hiustyylia-nyt-ylitse-muiden-katso

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/ala-pilaa-hiuksiasi-nukkuessa-yonuttura-pahin-vaihtoehto