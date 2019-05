MyStyle

Hiukset ravitaan nyt superfoodilla – hetken himoitut ainesosat ovat tässä

Superfoodien salaisuus on vitamiineissa, mineraaleissa, hyvissä rasvahapoissa ja antioksidanteissa.

Jos lautaselle lastatut superfoodit saavat kehon voimaan hyvin sisältäpäin, miksei samoja ainesosia voisi käyttää myös ulkoisesti?Entuudestaan tutut goji-marjat, hyviä rasvahappoja täyteen pakatut öljyt sekä sheavoi saavat tänä keväänä lisämaustetta Lähi-idän keittiöstä: nyt myös kurkuma, sahrami ja lootus hoitavat hiukset kiiltäviksi ja vahvoiksi.Superfoodien salaisuus piilee vitamiineissa, mineraaleissa, hyvissä rasvahapoissa ja antioksidanteissa. Kyse on pieninä määrinä annosteltavista, tiiviiseen muotoon pakatuista tehoaineista, jotka toimivat hiuksissa parhaiten seerumeina, voiteina ja maskeina.Uusien koostumusten myötä hiustenhoito ottaakin askeleen kohti ihonhoitoa: muutaman kevyemmän tuotteen kerrostaminen yhden paksun voiteen sijaan pitää sekä hiukset että ihon paremmin kosteutettuna ja raikkaana.Juttu on julkaistu alun perin Me Naisten numerossa 13/2019.