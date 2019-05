MyStyle

Mikä ihmeen J-beauty? Ihonhoitoideologiaa noudattaa yhä useampi

Tehokasta ihonhoitoa

Vesi on suosikki

















Sushin ja matchan perässä Japanista tulee seuraavakin suosikki: J-beauty-ihonhoitoideologia.Ideologian kantava ajatus on, että ongelmat ehkäistään ennen kuin ne pääsevät edes syntymään. Korkeat suojakertoimet ja kasvojen säännöllinen syväpuhdistus ovat hoitorutiinin peruspilareita.J-beautyssa luotetaan huolella valittuihin täsmätuotteisiin, joiden takana on paljon tieteellistä näyttöä. Uudet innovaatiot laitetaan myyntiin vasta, kun niiden tehosta ollaan sataprosenttisen varmoja.Myös tuotteiden levitystekniikalla on merkitystä: hieronnan ja taputtelun tarkoitus on auttaa tuotteita imeytymään paremmin.Japanilaiset luottavat kylvyn hoitavaan voimaan, ja ammeessa tai mineraalipitoisissa onsen-vesi-kylpylöissä voidaan viettää tuntikin päivässä. Lilluminen kruunataan kasvonaamiolla ja syväkosteuttavalla voiteella.Kokeile J-beautyn kylpyläidean innostamana kerran viikossa jalkakylpyä yhdistettynä kasvojen öljypuhdistukseen, kuorintaan ja kuitunaamioon.Juttu on alun perin julkaistu Me Naisissa.